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37 минут назад

Для Hogwarts Legacy вышел мод для тех, кто страшно боится пауков

Чемпионат.com

Ещё до релиза Hogwarts Legacy многих пользователей интересовало, есть ли в игре по «Гарри Поттеру» режим для арахнофобов. К сожалению, такой опции в новинке не оказалось, поэтому ещё до полноценного релиза моддер под ником norskpl выпустил небольшую модификацию Arachnophobia mode, которая меняет модельки всех пауков на самые обычные коробки.

Для Hogwarts Legacy вышел мод для тех, кто страшно боится пауков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом даже с заменой моделек пауки всё ещё остаются опасными противниками, которые пускают паутину и атакуют игрока с помощью резких выпадов. Norskpl хотел изменить членистоногих лишь внешне, не потеряв их геймплейную суть. Скачать Arachnophobia mode можно по этой ссылке, загруженные файлы необходимо распаковать в папку с игрой.

NEXUSMODS/WARNER BROS.
NEXUSMODS/WARNER BROS.

Это точно не последний мод для Hogwarts Legacy. После полноценного релиза игры 10 февраля сообщество наверняка возьмётся и за другие популярные идеи по модифицированию проекта.

Игры,Гарри Поттер,
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