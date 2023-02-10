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53 минуты назад

Стримеры на Twitch и YouTube собрали $1 млн для восстановления Турции после землетрясения

Газета.Ru

Турецкий стример Хасан Пайкер, выступающий в сети под ником HasanAbi, организовал сбор средств на помощь жителям Турции и Сирии, пострадавшим во время землетрясений, и за пару дней собрал более $1 млн. Об этом сообщает издание DTF.

Стримеры на Twitch и YouTube собрали $1 млн для восстановления Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что сбор был открыт 7 февраля, а уже 9 числа сумма пожертвований достигла отметки $1,07 млн. Сбор средств, о котором объявил HasanAbi, поддержал ряд популярных Twitch- и YouTube-стримеров и блогеров вроде daph39, nmplol, malenatudi и не только.

Сам Хасан Пайкер еще в начале благотворительной акции пожертвовал $45 тыс.

В сборе HasanAbi приняли участие не только интернет-звезды, но и некоторые IT-компании. Например, студия Krafton, известная по популярной онлайн-игре Player Unknown's Battlegrounds (PUBG), пожертвовала $20 тыс. Еще $100 тыс. эта же компания перевела на счет благотворительной организации Ahbap.

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