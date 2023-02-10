Стримеры на Twitch и YouTube собрали $1 млн для восстановления Турции

Турецкий стример Хасан Пайкер, выступающий в сети под ником HasanAbi, организовал сбор средств на помощь жителям Турции и Сирии, пострадавшим во время землетрясений, и за пару дней собрал более $1 млн. Об этом сообщает издание DTF.

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Отмечается, что сбор был открыт 7 февраля, а уже 9 числа сумма пожертвований достигла отметки $1,07 млн. Сбор средств, о котором объявил HasanAbi, поддержал ряд популярных Twitch- и YouTube-стримеров и блогеров вроде daph39, nmplol, malenatudi и не только.

Сам Хасан Пайкер еще в начале благотворительной акции пожертвовал $45 тыс.