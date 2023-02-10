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44 минуты назад

Remedy: Alan Wake 2 уже можно пройти от начала и до конца

Игромания.ру

В финансовом отчёте Remedy за 2022 год упомянули, что сиквел Alan Wake уже можно пройти от начала до конца.

В Remedy рассказали о прогрессе в разработке Alan Wake 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам главы студии Теро Вирталы, скоро авторы полностью завершат работу над контентом проекта и перейдут к этапу полировки игры. Заодно он добавил, что Alan Wake — уникальный бренд, который высоко оценивают в компании.

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При этом, как оказалось, ремастер оригинала до сих пор не принёс авторам роялти, однако создатели ожидают роста продаж обновлённой версии первой части на фоне выхода сиквела.

Игромания.ру

Концепт-арт Alan Wake 2

Упомянули в отчёте и другие игры, включая продолжение Control. Вторая часть «расширит» историю и мир оригинала, а на данном этапе авторы проработали концепции общего видения проекта и его элементов, включая геймплей, нарратив и художественную часть. В период января 2023 года игра проходила стадию утверждения этих же концептов.

На том же этапе сейчас находятся спин-офф Control (Condor) и проект под кодовым названием Vanguard, с чьей помощью Remedy хочет зайти на территорию мультиплеерных игр-сервисов. Сейчас разработчики стараются убедиться в том, чтобы у Condor был хороший геймплей, а заодно формируют планы производства для проекта.

Авторы продолжают работу и над Vanguard, достигнув процесса после задержки новинки на стадии одобрения концептов. Создатели тоже заняты основными элементами игры, включая геймплей, историю и мифологию. Кроме того, команду улучшили благодаря нескольким нанятым специалистам.

Создатели ремейков Max Payne 1 и 2 достигли «хорошего прогресса», но проекты пока находятся на стадии создания концептов.

Кроме того, Remedy собирается в дальнейшем выпускать по одной игре в год — первым участником этого плана как раз и станет сиквел Alan Wake. Учитывая число игр в разработке, последняя из них (на текущий момент) выйдет в 2027 году.

При этом выручка Remedy за 2022 год опустилась на 2,5% до 43,6 млн евро, а операционная прибыль оказалась равна - 0,6 млн евро. Компания предрекает, что в 2023 году показатели тоже снизятся, однако формат совместного финансирования многих игр позволяет повысить их кассовый потенциал в будущем.

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