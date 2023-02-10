В Remedy рассказали о прогрессе в разработке Alan Wake 2

В финансовом отчёте Remedy за 2022 год упомянули, что сиквел Alan Wake уже можно пройти от начала до конца.
По словам главы студии Теро Вирталы, скоро авторы полностью завершат работу над контентом проекта и перейдут к этапу полировки игры. Заодно он добавил, что Alan Wake — уникальный бренд, который высоко оценивают в компании.
При этом, как оказалось, ремастер оригинала до сих пор не принёс авторам роялти, однако создатели ожидают роста продаж обновлённой версии первой части на фоне выхода сиквела.
Концепт-арт Alan Wake 2
Упомянули в отчёте и другие игры, включая продолжение Control. Вторая часть «расширит» историю и мир оригинала, а на данном этапе авторы проработали концепции общего видения проекта и его элементов, включая геймплей, нарратив и художественную часть. В период января 2023 года игра проходила стадию утверждения этих же концептов.
На том же этапе сейчас находятся спин-офф Control (Condor) и проект под кодовым названием Vanguard, с чьей помощью Remedy хочет зайти на территорию мультиплеерных игр-сервисов. Сейчас разработчики стараются убедиться в том, чтобы у Condor был хороший геймплей, а заодно формируют планы производства для проекта.
Авторы продолжают работу и над Vanguard, достигнув процесса после задержки новинки на стадии одобрения концептов. Создатели тоже заняты основными элементами игры, включая геймплей, историю и мифологию. Кроме того, команду улучшили благодаря нескольким нанятым специалистам.
Создатели ремейков Max Payne 1 и 2 достигли «хорошего прогресса», но проекты пока находятся на стадии создания концептов.
Кроме того, Remedy собирается в дальнейшем выпускать по одной игре в год — первым участником этого плана как раз и станет сиквел Alan Wake. Учитывая число игр в разработке, последняя из них (на текущий момент) выйдет в 2027 году.
При этом выручка Remedy за 2022 год опустилась на 2,5% до 43,6 млн евро, а операционная прибыль оказалась равна - 0,6 млн евро. Компания предрекает, что в 2023 году показатели тоже снизятся, однако формат совместного финансирования многих игр позволяет повысить их кассовый потенциал в будущем.