Хогвартс в Hogwarts Legacy сравнили с другими играми по «Гарри Поттеру»

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением замка школы чародейства и волшебства Хогвартс в разных видеоиграх — одного из первых «Гарри Поттеров» в 2002 году и недавно вышедшей Hogwarts Legacy.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Несмотря на то, что за почти двадцать лет графика заметно улучшилась, общие элементы — конструкция замка, убранство класса, портреты на входе в гостиную факультета — остались прежними и легко узнаваемы.

Пользователи отметили, что разработчики Hogwarts Legacy показали отличное знание первоисточника.