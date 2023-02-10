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1 час назад

Хогвартс в Hogwarts Legacy сравнили с другими играми по «Гарри Поттеру»

Чемпионат.com

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышел ролик со сравнением замка школы чародейства и волшебства Хогвартс в разных видеоиграх — одного из первых «Гарри Поттеров» в 2002 году и недавно вышедшей Hogwarts Legacy.

Хогвартс в Hogwarts Legacy сравнили с другими играми по «Гарри Поттеру»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на то, что за почти двадцать лет графика заметно улучшилась, общие элементы — конструкция замка, убранство класса, портреты на входе в гостиную факультета — остались прежними и легко узнаваемы.

Пользователи отметили, что разработчики Hogwarts Legacy показали отличное знание первоисточника.

Средняя оценка версии Hogwarts Legacy для PS5 и Xbox Series составила 9 баллов из 10, игру успели оценить почти 500 пользователей консоли Sony. У ПК-версии средний балл тоже высокий — 8,4 из 10.

Игры,Гарри Поттер,
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