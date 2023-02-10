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20 минут назад

В СS:GO впервые за семь месяцев добавили новый кейс со скинами

Чемпионат.com

Этой ночью разработчики CS:GO добавили в игру новую коллекцию косметических предметов The Revolution. Помимо этого, патч ввёл в игру ещё одну капсулу с наклейками и музыкальный набор с треками рэпера Дензела Карри.

В СS:GO впервые за семь месяцев добавили новый кейс со скинами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В кейс «Революция» вошли 17 скинов, созданных сообществом. В наборе не будет возможности выбить нож, а самой редкой наградой станут перчатки «Решающий момент».

В капсулу The Espionage вошла 21 наклейка, все они также созданы художниками из числа игроков. Приобрести её можно в магазине CS:GO за 72 рубля.

Там же доступен для покупки музыкальный набор рэп-исполнителя Дензела Карри, который использует мотивы из его альбома Melt My Eyez See Your Future. Обычная версия обойдётся в 360 рублей, версия со StatTrak — 580 рублей.

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