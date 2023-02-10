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Фанаты увидели в Hi-Fi Rush возможный тизер The Evil Within 3

В Hi-Fi Rush, популярной новинке Tango Gameworks, обнаружили забавную пасхалку, которую некоторые фанаты уже приняли за тизер The Evil Within 3.

Фанаты увидели в Hi-Fi Rush возможный тизер The Evil Within 3
© Игромания.ру

Во время одного из синематиков, ближе к концу прохождения игры, нам очень быстро показывают экран в лифте, который оповещает персонажей о прибытии на нужный этаж. В самом низу можно заметить надпись: «Новости: анонсирован сиквел популярной франшизы (в жанре) survival horror».

Игромания.ру

Конечно, такой «намёк» нельзя считать за официальный анонс The Evil Within 3, но и упускать из виду его не стоит. Отметим, что логичнее в таком случае было бы тизерить триквел, а не сиквел.

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