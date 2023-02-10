Фанаты увидели в Hi-Fi Rush возможный тизер The Evil Within 3

В Hi-Fi Rush, популярной новинке Tango Gameworks, обнаружили забавную пасхалку, которую некоторые фанаты уже приняли за тизер The Evil Within 3.

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Во время одного из синематиков, ближе к концу прохождения игры, нам очень быстро показывают экран в лифте, который оповещает персонажей о прибытии на нужный этаж. В самом низу можно заметить надпись: «Новости: анонсирован сиквел популярной франшизы (в жанре) survival horror».

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