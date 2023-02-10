Создатели PUBG раскрыли больше деталей об игре Escape From Tarkov

В свежем финансовом отчёте Krafton, издателя популярной PUBG: Battlegrounds, были найдены новые подробности о готовящемся конкуренте Escape From Tarkov.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра получила кодовое название Project BlackBudget. Разработкой занимается PUBG Studios, а сам проект представляет собой «PvPvE extraction-шутер с увлекательными перестрелками в постоянно меняющемся открытом мире». Project BlackBudget может выйти на PC, консолях и мобильных устройствах.

По словам Krafton, она ставит перед собой задачу популяризировать жанр extraction-шутеров, что может прозвучать немного странно для всех поклонников Escape From Tarkov.

Обычно в играх такого жанра игроки попадают на большую карту и пытаются сбежать с неё, попутно находя ресурсы, выполняя задачи или сражаясь. Если игрок сможет покинуть карту, то он заберёт с собой всё, что ему удалось накопить. Погибшие игроки теряют всё, что имели.