Ubisoft покидает творческий директор Assassin's Creed 4: Black Flag

Жан Гесдон, творческий директор Assassin's Creed IV: Black Flag и Assassin's Creed: Origins, покидает Ubisoft после 17 лет работы.

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Разработчик-ветеран поблагодарил компанию за полученный опыт, но не рассказал о том, как и где его карьера будет развиваться дальше. Гестон начинал работать в Ubisoft в качестве координатора оригинальной Assassin's Creed, после чего он занимался Assassin's Creed 2, а затем руководил отделом по контенту франшизы.

По данным Kotaku, последние пять лет Гесдон работал в Ubisoft Montreal над неанонсированной игрой под кодовым названием Renaissance. Проект задействовал воксели и в чём-то напоминал Minecraft. Некоторые бывшие разработчики Ubisoft назвали Renaissance одной из самых многообещающих игр компании. Что будет с проектом после ухода Гесдона — неясно.