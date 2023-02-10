В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту

Ubisoft покидает творческий директор Assassin's Creed 4: Black Flag и Origins

Жан Гесдон, творческий директор Assassin's Creed IV: Black Flag и Assassin's Creed: Origins, покидает Ubisoft после 17 лет работы.

Ubisoft покидает творческий директор Assassin's Creed 4: Black Flag
© Игромания.ру

Разработчик-ветеран поблагодарил компанию за полученный опыт, но не рассказал о том, как и где его карьера будет развиваться дальше. Гестон начинал работать в Ubisoft в качестве координатора оригинальной Assassin's Creed, после чего он занимался Assassin's Creed 2, а затем руководил отделом по контенту франшизы.

По данным Kotaku, последние пять лет Гесдон работал в Ubisoft Montreal над неанонсированной игрой под кодовым названием Renaissance. Проект задействовал воксели и в чём-то напоминал Minecraft. Некоторые бывшие разработчики Ubisoft назвали Renaissance одной из самых многообещающих игр компании. Что будет с проектом после ухода Гесдона — неясно.

Напомним, что недавно Ubisoft отменила три игры и в очередной раз перенесла многострадальную Skull and Bones. Компания также осталась недовольна своими финансовыми успехами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители