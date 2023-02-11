Названы самые продаваемые в истории игровые консоли

Аналитики издания ArsTechica сравнили продажи консолей разных производителей за всю историю игровой индустрии после выхода отчёта компании Nintendo, согласно которому к началу 2023 года было продано 122,55 млн единиц приставок Switch.

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И если сравнивать продажи консолей основных игроков отрасли получается, что в рейтинг самых востребованных входят PlayStation 2, вышедшая в 2000 году. За всё время Sony продала 155 млн единиц этой модели.