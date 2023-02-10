Стали известны расширенные системные требования к Atomic Heart

Разработчик шутера Atomic Heart, компания Mundfish раскрыла расширенные системные требования к игре сразу в шести категориях. Они были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте студии.

Фото: Mundfish Mundfish

Минимальные системные требования для игры при 30 FPS и низких настройках графики выглядят следующим образом — процессор Intel Core i5-2500 или AMD Ryzen 3 1200, видеокарта GeForce GTX 960 или Radeon R9 380, а также 8 ГБ оперативной памяти. Для игры с 60 FPS потребуются уже Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 3 1200, а также GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580.

Средние настройки графики потребуют от системы Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1400, GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT и 16 ГБ оперативной памяти. Для высоких настроек понадобится Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1080 или Radeon RX 5700 XT.

Если же стоит задача поиграть в Atomic Heart исключительно в 4К, то для этих целей нужен процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X и видеокарта GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT.

При этом для игры потребуется не менее 90 ГБ свободного места на диске. Предпочтительнее использовать SSD, указывают разработчики. Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One.