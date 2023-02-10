Инсайдер: новая игра серии Call of Duty может выйти уже 10 ноября

Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, поделился на Insider Gaming некоторыми подробностями новой неанонсированной Call of Duty, которая может выйти уже в 2023-м году.

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Проект станет полноценной частью серии и будет связан с Modern Warfare. Сообщается, что на этот год запланированы две недели бета-тестирования игры, ранний доступ к кампании и полноценное маркетинговое продвижение, соответствующее прошлым премиум-релизам Activision Blizzard. Проект должен выйти на PC и обоих поколениях консолей PlayStation и Xbox.

Журналисты не смогли узнать, когда именно может состояться анонс новой Call of Duty, но определили другие ключевые даты (всё в рамках 2023-го года):

с 6 по 10 октября — первая неделя бета-тестирования (на PS4 и PS5) ;

с 12 по 16 октября — вторая неделя бета-тестирования (на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC);

2 ноября — ранний доступ к кампании (на PS4 и PS5);

10 ноября — релиз игры (на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC).

Кроме того, источники Insider Gaming смогли подтвердить, что игру разрабатывает Sledgehammer Games, но, похоже, что проектом занимаются и другие студии Activision. Напомним, что первые слухи о Call of Duty 2023 появились несколько лет назад.