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40 минут назад

Слух: новая игра серии Call of Duty может выйти уже 10 ноября

Игромания.руиещё 1

Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, поделился на Insider Gaming некоторыми подробностями новой неанонсированной Call of Duty, которая может выйти уже в 2023-м году.

Инсайдер: новая игра серии Call of Duty может выйти уже 10 ноября
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Проект станет полноценной частью серии и будет связан с Modern Warfare. Сообщается, что на этот год запланированы две недели бета-тестирования игры, ранний доступ к кампании и полноценное маркетинговое продвижение, соответствующее прошлым премиум-релизам Activision Blizzard. Проект должен выйти на PC и обоих поколениях консолей PlayStation и Xbox.

Журналисты не смогли узнать, когда именно может состояться анонс новой Call of Duty, но определили другие ключевые даты (всё в рамках 2023-го года):

  • с 6 по 10 октября — первая неделя бета-тестирования (на PS4 и PS5) ;
  • с 12 по 16 октября — вторая неделя бета-тестирования (на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC);
  • 2 ноября — ранний доступ к кампании (на PS4 и PS5);
  • 10 ноября — релиз игры (на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC).

Кроме того, источники Insider Gaming смогли подтвердить, что игру разрабатывает Sledgehammer Games, но, похоже, что проектом занимаются и другие студии Activision. Напомним, что первые слухи о Call of Duty 2023 появились несколько лет назад.

Согласно недавнему финансовом отчёту Activision Blizzard, издатель запланировал на 2023-й некий «ежегодный премиум-релиз в серии блокбастеров». Вполне возможно, что речь действительно идёт о новой Call of Duty.

Игры,Том Хендерсон,
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