Для Team Fortress 2 выйдет большой патч с новым контентом

Valve внезапно анонсировала крупное обновление для Team Fortress 2. Как рассказали сотрудники компании, это будет именно полноценный апдейт: с новыми картами, предметами, насмешками и другим контентом.

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При этом в Valve отмечают, что основой будущего обновления станут пользовательские моды из мастерской Steam. Разработчики попросили моддеров отправить свои лучшие работы до 1 мая, после чего сотрудники займутся сортировкой и выберут, что именно попадёт в будущий патч.