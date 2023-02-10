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38 минут назад

Для Team Fortress 2 впервые за много лет выйдет большой патч с новым контентом

Чемпионат.comиещё 1

Valve внезапно анонсировала крупное обновление для Team Fortress 2. Как рассказали сотрудники компании, это будет именно полноценный апдейт: с новыми картами, предметами, насмешками и другим контентом.

Для Team Fortress 2 выйдет большой патч с новым контентом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом в Valve отмечают, что основой будущего обновления станут пользовательские моды из мастерской Steam. Разработчики попросили моддеров отправить свои лучшие работы до 1 мая, после чего сотрудники займутся сортировкой и выберут, что именно попадёт в будущий патч.

Когда именно выйдет крупное обновление для Team Fortress 2, пока неизвестно. Учитывая, что в Valve будут отбирать лучший пользовательский контент, разработчики и сами не знают, когда закончат работу над апдейтом. Это будет первое большое обновление для командного шутера за много лет.

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