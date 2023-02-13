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32 минуты назад

Консольные версии Atomic Heart не получат поддержку трассировки лучей

Газета.Ruиещё 1

Основатель Mundfish и геймдиректор Atomic Heart Роберт Багратуни в интервью порталу Wccftech подтвердил, что на момент выхода игры консоли не будут поддерживать трассировку лучей.

Консольные версии Atomic Heart ощутимо урежут
Фото: Газета.ruГазета.ru

Описывая технические различия между ПК-версией Atomic Heart и консольным изданием, Багратуни отметил, что высокопроизводительные ПК обеспечат более высокую частоту кадров и более высокое качество по сравнению с консолями PlayStation и Xbox.

«Консоли пока не будут поддерживать трассировку лучей, но мы стремимся предоставить нашим игрокам наилучшие и максимально оптимизированные визуальные возможности», — заявил Багратуни.

Он также добавил, что графика на современных консолях все же не будет сильно отличаться от того, что сможет предложить ПК-версия игры. Например, на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X будет доступен режим с динамическим 4K-разрешением при 60 FPS, а для бюджетной Xbox Series S будет доступен режим в Full HD при 60 кадрах в секунду. Судя по всему, поддержка трассировки лучей для консолей девятого поколения появится позднее.

Atomic Heart выходит 21 февраля. Для России и стран СНГ ПК-версия игры будет доступна эксклюзивно в магазине VK Play.

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