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20 минут назад

В Dota 2 обнаружили опасный вирус

Lenta.ru

Специалисты Avast Threat Labs обнаружили в Steam зараженные опасным вирусом модификации для игры Dota 2. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В Dota 2 обнаружили опасный вирус
Фото: скриншотскриншот

Согласно отчету компании, в магазине Steam было найдено четыре модификации для популярной в сети игры Dota 2. В каждом из модов нашли вирус, который использовался для выполнения произвольных системных команд, создания сопрограмм и отправки HTTP-запросов GET.

«Этот бэкдор позволяет выполнять любой JavaScript-код, полученный через HTTP, предоставляя злоумышленнику возможность как скрывать, так и изменять код эксплойта по своему усмотрению», — отметил специалист Avast Ян Войтешек.

По словам экспертов, атаки производились через уязвимость CVE-2021-38003, которая была исправлена в октябре 2021 года. Однако пользователи Dota 2, которые не установили необходимые патчи, могли быть атакованы через данную системную брешь.

Представители Avast уведомили о проблеме разработчика Dota 2 Valve, которые устранили уязвимость и удалили модификации из магазина Steam. По оценке Valve, с помощью вредоносных программ злоумышленникам удалось заразить компьютеры около 200 геймеров. «Так или иначе, мы можем сказать, что эта атака была не очень масштабной», — заключил Войтешек.

В конце января специалисты по безопасности обнаружили уязвимость в популярной игре GTA V, которая позволяла атаковывать геймеров. Эксперты отметили, что ранее данную уязвимость использовали исключительно для накрутки рейтинга в игре.

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