Что показали на презентации Nintendo: переиздание Metroid Prime, Ghost Trick, DECAPOLICE и новая Зельда

В ночь с 8 на 9 февраля прошла очередная презентация Nintendo Direct, в рамках которой издатель рассказал о проектах, выходящих в первой половине 2023 года. Обычно от трансляций компании не ждут много новостей, но на этот раз презентация оказалась крайне насыщенной. Рассказываем о главных анонсах.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Прежде всего, Nintendo продемонстрировала новый геймплейный трейлер Tears of the Kingdom. Если премьерный ролик акцентировал внимание на небесах, то теперь разработчики показали, что Линк также сможет собирать собственные транспортные средства в виде архаичных машин и глайдеров. Пост-апокалиптический Хайрул населят новые противники, а Гэнондорф заговорит голосом известного актера озвучки Мэттью Мерсера.

Metroid Prime Remastered

Спустя много лет бесконечных слухов и домыслов, Nintendo внезапно выпустила ремастер первой части трилогии Metroid Prime — причем игра уже доступна для покупки в eShop. Этот тайтл не только впервые перевел серию Metroid в трехмерный формат: он также считается одной из лучших игр за всю историю Nintendo. Разработчики осовременили графику, однако в плане контента Metroid Prime не получила изменений, если не считать нескольких схем управления на выбор. Информации о ремастерах Prime 2 и 3, как и новостей о Prime 4, пока нет.

Pikmin 4

Издатель также озвучил дату релиза Pikmin 4 — стратегия про милых цветочных человечков выйдет на Switch 21 июля. В новом трейлере разработчики показали мир, где развернутся события игры, и представили забавного пса-компаньона, который поможет в решении головоломок.

Game Boy и Game Boy Advance на Nintendo Switch Online

Nintendo подтвердила, что игры для Game Boy и Game Boy Advance отныне официально доступны на Switch в рамках платного сервиса Nintendo Switch Online. Среди них числятся Tetris, оригинальная The Legend of Zelda, Link’s Awakening DX, Kirby’ Dream Land, Mario Kart: Super Circuit и другие. Со временем сервис получит еще больше игр — издатель уже намекнул на появление Metroid Fusion, F-Zero Maximum Velocity и Golden Sun.

Advance Wars 1+2: Boot Camp

Ремейк культовой пошаговой стратегии Advance War, чей релиз Nintendo резко отложила в прошлом году, получил новую дату выхода — 21 апреля. Напомним, Boot Camp включает в себя две сюжетные кампании, режим испытаний, полноценный редактор карт и многопользовательский режим на четырех игроков.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

PlatinumGames представила новый трейлер Cereza and the Lost Demon — спин-оффа серии Bayonetta, где игрокам предстоит узнать историю юной Серезы и демона Чешира. Маленькая ведьма отправится в Авалонский лес, где обитают феи, чтобы обрести магические способности и спасти свою маму из заточения. Игра выйдет уже 17 марта.

Etrian Odyssey Origins

Первые три игры из цикла Etrian Odyssey получат переиздание под заголовком Origins: трейлер отдельно отметил, что все персонажи получат новые иллюстрации. Серия Etrian Odyssey изначально выходила на Nintendo 3DS — это широко известный в узких кругах dungeon crawler от студии Atlus. На механиках Etrian Odyssey также построены два спин-оффа Persona: Shadow of the Labyrinth и New Cinema Labyrinth.

Baten Kaitos I & II HD Remaster

Дилогия Baten Kaitos от авторов серии Xenoblade Chronicles тоже получит обновленное переиздание. Это карточная JRPG, где игроки отправятся в путешествие по островам, парящим над загрязненной Землей. Оригинальные игры для GameCube в свое время получили хорошие оценки критиков, но не оправдали ожиданий издателя в плане продаж.

Professor Layton and The New World of Steam

Одним из самых громких анонсов презентации стало возвращение серии Professor Layton: некогда забытая франшиза получит новую часть — The New World of Steam. Франшиза Professor Layton стала культовой благодаря хитроумным головоломкам, очаровательному визуальному стилю и, конечно же, главному герою — джентльмену, ученому и любознательному археологу.

Harmony: The Fall of Reverie

Студия Don’t Nod, известная по серии интерактивных фильмов Life is Strange, анонсировала свой новый проект — Harmony: Fall of Reverie. Об игре пока известно немного: судя по трейлеру, разработчики готовят визуальную новеллу, стилизованную под комикс. Главной героине предстоит путешествовать между миром смертных и вселенной, где обитают боги, и многие решения будут влиять на развитие сюжета. Игра выйдет в июне 2023 года.

We Love Katamari REROLL

Следующий ремастер в списке анонсов — сиквел Katamari Damacy, который также получит дополнительный контент и несколько новых уровней. We Love Katamari REROLL выйдет на Switch 2 июня.

Ghost Trick: Phantom Detective

Ghost Trick: Phantom Detective — легендарная приключенческая игра от создателя серии Ace Attorney Сю Такуми. Главный герой управляет духом, который может вселяться в окружающие предметы и извлекать из них информацию о прошлом: при помощи этой способности протагонисту предстоит распутать тайну собственного убийства. Поклонники творчества Такуми на протяжении 10 лет просили Capcom выпустить переиздание игры — и студия наконец прислушалась. Ghost Trick: Phantom Detective выйдет летом 2023 года.

