Графику в ремастере Metroid Prime сравнили с оригиналом

Не успела Nintendo выпустить ремастер Metroid Prime для Switch, как в сети уже появились сравнения новинки с оригиналом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально проект вышел на платформе GameCube в 2002 году, а в 2009-м он получил новое издание на консоли Wii. В текущей версии, как и в оригинале, игрокам в роли Самус Аран предстоит исследовать враждебную планету Таллос IV. Ей требуется не только разгадать местные зловещие секреты, но и сразиться с опасными обитателями.

В сравнении можно оценить не только улучшенное разрешение, но и повышенное количество деталей, эффектов и тому подобного. Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits и вовсе отметил, что качество новой версии ближе не к ремастеру, а к ремейку.

В игре появилась новая система освещения, была переработана геометрия, физика и так далее. Проект работает при 900p в 60 FPS в стационарном режиме и при 612p с 60 FPS в ручном. В обоих случаях частота кадра остаётся стабильной.