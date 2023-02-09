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15 минут назад

Графику в ремастере Metroid Prime сравнили с оригиналом

Игромания.ру

Не успела Nintendo выпустить ремастер Metroid Prime для Switch, как в сети уже появились сравнения новинки с оригиналом.

Графику в ремастере Metroid Prime сравнили с оригиналом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально проект вышел на платформе GameCube в 2002 году, а в 2009-м он получил новое издание на консоли Wii. В текущей версии, как и в оригинале, игрокам в роли Самус Аран предстоит исследовать враждебную планету Таллос IV. Ей требуется не только разгадать местные зловещие секреты, но и сразиться с опасными обитателями.

В сравнении можно оценить не только улучшенное разрешение, но и повышенное количество деталей, эффектов и тому подобного. Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits и вовсе отметил, что качество новой версии ближе не к ремастеру, а к ремейку.

В игре появилась новая система освещения, была переработана геометрия, физика и так далее. Проект работает при 900p в 60 FPS в стационарном режиме и при 612p с 60 FPS в ручном. В обоих случаях частота кадра остаётся стабильной.

Ещё в ремастере вернули некоторые детали, которые исчезли в версии для Wii — вроде дыма из оружия или физики. При этом пользователи ещё могут выбирать различные варианты управления — в стиле классических вариантов или современных шутеров.

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