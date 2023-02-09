Гендиректор студии Mundfish раскрыл детали Atomic Heart

«Структура игры построена таким образом, чтобы постоянно удивлять игроков и бросать вызов их чувствам и ожиданиям. Окружение игроков всегда будет меняться – от огромных и ярких открытых пространств до тёмных и злобных подземелий. Мы действительно хотели, чтобы игроки почувствовали себя на эмоциональных американских горках».