VK Play профинансирует разработчиков игр в России

VK Play запустил подразделение «VK Play Инвестиции», которое поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для ПК, консолей и мобильных устройств. Руководителем направления стал Евгений Полотнянко, рассказали Sostav в пресс-службе VK Play.

Разработчики могут обратиться в «VK Play Инвестиции» с заявкой на финансирование разработки продукта либо за инвестициями в маркетинг для уже готовых игр. Компания рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию и работают по бизнес-моделям «премиум» и free-to-play (бесплатные онлайн-игры). Для подачи заявки на инвестиции обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также территориальное нахождение основной части команды и регистрация юридического лица в России.