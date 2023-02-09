VK Play профинансирует разработчиков игр в России

VK Play запустил подразделение «VK Play Инвестиции», которое поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для ПК, консолей и мобильных устройств. Руководителем направления стал Евгений Полотнянко, рассказали Sostav в пресс-службе VK Play.
Разработчики могут обратиться в «VK Play Инвестиции» с заявкой на финансирование разработки продукта либо за инвестициями в маркетинг для уже готовых игр. Компания рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию и работают по бизнес-моделям «премиум» и free-to-play (бесплатные онлайн-игры). Для подачи заявки на инвестиции обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также территориальное нахождение основной части команды и регистрация юридического лица в России.
Все проекты, которые профинансируют от «VK Play Инвестиции», смогут размещаться на особых условиях в игровом каталоге VK Play и RuStore, а также получить дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.
Евгений Полотнянко, руководитель «VK Play Инвестиций»:
В России работает большое количество талантливых разработчиков, продукты которых получают признание на международной арене. Сейчас большинство из таких команд лишилось финансовой поддержки иностранных фондов. Мы хотим исправить ситуацию и помочь ребятам. Мы уже сделали первые шаги в рамках VK Play, обеспечив им комфортные условия для работы в нашей стране. Следующим этапом поддержки мы запускаем «VK Play Инвестиции».