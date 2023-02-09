В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Видео: Hogwarts Legacy запустили в разрешении 8К на ультра-настройках

Чемпионат.com

Как и при выходе остальных крупных игр, Hogwarts Legacy запускают на самых разных компьютерах и тестируют в самых разных режимах. Пользователь YouTube под ником Digital Dreams показал, как выглядит ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» в разрешении 8К (7680×4320 пикселей) на ультра-настройках. Для этого ему понадобился ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, процессором AMD Ryzen 9 7950xx и 32 ГБ оперативной памяти с частотой 6000 МГц.

Hogwarts Legacy запустили в разрешении 8К на ультра-настройках
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Digital Dreams. Права на видео принадлежат Warner Bros.

И стоит сказать, что в таком виде Hogwarts Legacy выглядит просто невероятно, картинку выдают лишь не такие детализированные тени и отражения. Кроме того, даже на одной из самых мощных сборок встречаются просадки частоты кадров. Будем надеяться, что авторы исправят технические проблемы к полноценному релизу 10 февраля.

Hogwarts Legacy ещё в раннем доступе успела стать одной из самых популярных игр в Steam. 8 февраля пиковый онлайн новинки почти достиг цифры в 500 тыс. человек.

Игры,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители