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1 час назад

Утёкший в сеть альфа-билд 3 сезона Halo Infinite раскрыл новые детали

Игромания.ру

В сеть утёк альфа-билд третьего сезона Halo Infinite, что позволило датамайнерам узнать дополнительные детали о грядущей новинке.

Утёкший альфа-билд 3 сезона Halo Infinite раскрыл новые детали
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, в сезоне ожидается появление новой карты под кодовым названием Crystal Cave, а ещё стал известен её приблизительный дизайн. При этом главным событием/режимом сезона может оказаться «Заражение», а ещё какую-то важную роль сыграет разумное ядро ИИ «Иратус».

Игромания.ру

Кроме того, у стартового меню добавят новый фон, а ещё для самой Infinite в целом разрабатывают свыше 20 карт.

Старт третьего сезона под названием Echoes Within намечен на 7 марта — мероприятие будет актуально до 27 июня. С ним в игре, как минимум, появится новый боевой пропуск и очередное оружие. А ещё недавно, кстати, Джейсон Шрайер рассказал о будущем всей серии Halo, куда входит своеобразная перезагрузка франшизы.

Игры,Джейсон Шрайер,
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