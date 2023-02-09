Утёкший альфа-билд 3 сезона Halo Infinite раскрыл новые детали

В сеть утёк альфа-билд третьего сезона Halo Infinite, что позволило датамайнерам узнать дополнительные детали о грядущей новинке.
Так, в сезоне ожидается появление новой карты под кодовым названием Crystal Cave, а ещё стал известен её приблизительный дизайн. При этом главным событием/режимом сезона может оказаться «Заражение», а ещё какую-то важную роль сыграет разумное ядро ИИ «Иратус».
Кроме того, у стартового меню добавят новый фон, а ещё для самой Infinite в целом разрабатывают свыше 20 карт.
Старт третьего сезона под названием Echoes Within намечен на 7 марта — мероприятие будет актуально до 27 июня. С ним в игре, как минимум, появится новый боевой пропуск и очередное оружие. А ещё недавно, кстати, Джейсон Шрайер рассказал о будущем всей серии Halo, куда входит своеобразная перезагрузка франшизы.