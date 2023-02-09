Утёкший альфа-билд 3 сезона Halo Infinite раскрыл новые детали

В сеть утёк альфа-билд третьего сезона Halo Infinite, что позволило датамайнерам узнать дополнительные детали о грядущей новинке.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, в сезоне ожидается появление новой карты под кодовым названием Crystal Cave, а ещё стал известен её приблизительный дизайн. При этом главным событием/режимом сезона может оказаться «Заражение», а ещё какую-то важную роль сыграет разумное ядро ИИ «Иратус».

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Кроме того, у стартового меню добавят новый фон, а ещё для самой Infinite в целом разрабатывают свыше 20 карт.