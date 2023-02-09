Британский регулятор не одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard

Регулирующий орган Великобритании выступил против покупки корпорацией Microsoft крупного американского разработчика компьютерных игр Activision Blizzard за $75 млрд. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

По ее информации, Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) выразило намерение заблокировать сделку по игре Call of Duty, которая принесла Activision $30 млрд. Такое решение обусловлено тем, что при успешной покупке корпорации будет выгодно сделать Call of Duty эксклюзивом для производящей консоли компании Xbox или предоставить ее пользователям существенно более выгодные условия, что может нанести ущерб производителям других консолей, таким как Sony. Опасения также подкреплены тем, что Microsoft ранее уже занималась созданием эксклюзивного контента для своих платформ.

Microsoft собирается убедить СМА не блокировать сделку, так как планирует предложить компаниям лицензионные соглашения сроком на 10 лет, подобные тем, что были подписаны в декабре с Nintendo.

"Наша обязанность - предоставить долгосрочный и на 100% равный доступ к Call of Duty для Sony, Nintendo, Steam и других компаний",- заявила Рима Алайли, юрист Microsoft.

По словам издания, окончательное решение СМА примет в апреле.