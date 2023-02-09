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54 минуты назад

Nintendo выпустила цифровую версию ремастера Metroid Prime для Switch

Игромания.ру

Nintendo и разработчики из Retro Studios анонсировали ремастер Metroid Prime для Switch и уже выпустили его в цифре. Физические копии поступят в продажу 3 марта.

Nintendo выпустила цифровую версию ремастера Metroid Prime для Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Классическое приключение от первого лица получило новое жизнь. Игроки вновь окажутся в роли охотницы за головами Самус Аран, которую ждёт задание на заброшенной и жуткой планете Таллон IV. Путешествие занесёт её на извилистые тропы и в бесконечные лабиринты различных биом, включая ледники Фендраны и пещеры Магмура.

Планета скрывает на себе различные тайны и головоломки, которые можно разгадать о время повторного посещения той или иной области. А ещё героиню будут поджидать инопланетные создания, дерзкие космические пираты и поглощающие энергию метроиды — к счастью, с каждым противником помогут справиться верная наручная пушка и различные визоры.

Оригинальная Metroid Prime вышла на Gamecube в 2002 году, став первой трёхмерной игрой серии и первой частью трилогии.

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