Nintendo выпустила цифровую версию ремастера Metroid Prime для Switch

Nintendo и разработчики из Retro Studios анонсировали ремастер Metroid Prime для Switch и уже выпустили его в цифре. Физические копии поступят в продажу 3 марта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Классическое приключение от первого лица получило новое жизнь. Игроки вновь окажутся в роли охотницы за головами Самус Аран, которую ждёт задание на заброшенной и жуткой планете Таллон IV. Путешествие занесёт её на извилистые тропы и в бесконечные лабиринты различных биом, включая ледники Фендраны и пещеры Магмура.

Планета скрывает на себе различные тайны и головоломки, которые можно разгадать о время повторного посещения той или иной области. А ещё героиню будут поджидать инопланетные создания, дерзкие космические пираты и поглощающие энергию метроиды — к счастью, с каждым противником помогут справиться верная наручная пушка и различные визоры.