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52 минуты назад

Пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam обошёл Fallout 4

Игромания.руиещё 1

Hogwarts Legacy официально обогнала Fallout 4 по пиковому онлайну в Steam. Это второй по величине результат в истории платных однопользовательских игр (без какого-либо мультиплеера) на платформе Valve — впереди только Cyberpunk 2077. Напомним, что игра ещё не получила полноценный релиз.

Пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam обошёл Fallout 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • Cyberpunk 2077: пиковый онлайн 1,054,388 человек
  • Hogwarts Legacy: пиковый онлайн 489,139 человек
  • Fallout 4: пиковый онлайн 472,96 человек.

Можно с уверенностью сказать, что Hogwarts Legacy будет продолжать устанавливать новые рекорды. И это несмотря на развернувшийся «бойкот» игры со стороны пользователей, не согласных со взглядами писательницы Джоан Роулинг.

Как сообщает портал Insider Gaming, некоторые стримеры, запускавшие Hogwarts Legacy, получали угрозы смерти, ненависть в сообщениях и прочую негативную реакцию. При этом количество одновременных зрителей на Twitch-канале Hogwarts Legacy уже превысило 1,3 миллиона.

Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоится уже завтра, 10 февраля, на Xbox Series, PC и PS5. На Xbox One и PS4 игра появится в апреле, а на Nintendo Switch — в июне. Оценки проекта от журналистов оказались по большей части положительными.

Игры,Джоан Роулинг,
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