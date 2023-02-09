Пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam обошёл Fallout 4

Hogwarts Legacy официально обогнала Fallout 4 по пиковому онлайну в Steam. Это второй по величине результат в истории платных однопользовательских игр (без какого-либо мультиплеера) на платформе Valve — впереди только Cyberpunk 2077. Напомним, что игра ещё не получила полноценный релиз.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Cyberpunk 2077: пиковый онлайн 1,054,388 человек

Hogwarts Legacy: пиковый онлайн 489,139 человек

Fallout 4: пиковый онлайн 472,96 человек.

Можно с уверенностью сказать, что Hogwarts Legacy будет продолжать устанавливать новые рекорды. И это несмотря на развернувшийся «бойкот» игры со стороны пользователей, не согласных со взглядами писательницы Джоан Роулинг.

Как сообщает портал Insider Gaming, некоторые стримеры, запускавшие Hogwarts Legacy, получали угрозы смерти, ненависть в сообщениях и прочую негативную реакцию. При этом количество одновременных зрителей на Twitch-канале Hogwarts Legacy уже превысило 1,3 миллиона.