Пиковый онлайн Hogwarts Legacy в Steam обошёл Fallout 4

Hogwarts Legacy официально обогнала Fallout 4 по пиковому онлайну в Steam. Это второй по величине результат в истории платных однопользовательских игр (без какого-либо мультиплеера) на платформе Valve — впереди только Cyberpunk 2077. Напомним, что игра ещё не получила полноценный релиз.
Можно с уверенностью сказать, что Hogwarts Legacy будет продолжать устанавливать новые рекорды. И это несмотря на развернувшийся «бойкот» игры со стороны пользователей, не согласных со взглядами писательницы Джоан Роулинг.
Как сообщает портал Insider Gaming, некоторые стримеры, запускавшие Hogwarts Legacy, получали угрозы смерти, ненависть в сообщениях и прочую негативную реакцию. При этом количество одновременных зрителей на Twitch-канале Hogwarts Legacy уже превысило 1,3 миллиона.
Полноценный релиз Hogwarts Legacy состоится уже завтра, 10 февраля, на Xbox Series, PC и PS5. На Xbox One и PS4 игра появится в апреле, а на Nintendo Switch — в июне. Оценки проекта от журналистов оказались по большей части положительными.