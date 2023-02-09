Число разработчиков игр на «Яндекс Играх» в 2022 году выросло втрое

Число разработчиков игр на площадке "Яндекс Игры" за 2022 год выросло в три раза, до 2 тыс., подавляющее большинство из них - инди-разработчики, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе платформы.

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"В 2022 году к платформе "Яндекс Игры" присоединилось в три раза больше разработчиков, чем годом ранее. По итогам года на платформе их более 2 тыс. а подавляющее большинство - 96% - инди-разработчики", - сказали в пресс-службе.

На платформе доступен игровой контент от разработчиков из 46 стран, отметили в пресс-службе. В 2022 году впервые выложили свои игры на платформу разработчики из таких стран, как Филиппины или ОАЭ, но больше всего игр доступно от разработчиков из России, Казахстана, Румынии, Индии и Турции. Число игр также выросло в два раза, до 16 тыс, 89% из них загружены инди-разработчиками.

"За четыре года развития платформы доход разработчиков от размещения игр у нас составил около $60 млн. Большинство игр зарабатывают на рекламной модели", - подчеркнул руководитель сервиса Павел Епишин.