Релиз DLC-кроссовера Dead Cells с Castlevania состоится 6 марта

Авторы хардкорного двухмерного рогалика Dead Cells назвали дату выхода DLC-кроссовера с серией Castlevania — 6 марта на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Предзаказы уже стартовали на Switch и в Epic Games Store.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Dead Cells: Return to Castlevania игроки попытаются убить самого Дракулу, заручившись поддержкой Алукарда и Рихтера, главных героев некоторых частей Castlevania. Свежий трейлер демонстрирует различных врагов, с которыми придётся столкнуться героям: здесь есть и оборотни, и кровососы, и жуткие скелеты и более серьёзные противники. К счастью, в арсенале Алукарда и Рихтера припрятано несколько новых «игрушек» и способностей, которые помогут быстро расправиться с любой угрозой.

В состав дополнения входят: два новых биома, новое вооружение и враги, а также новые костюмы и альтернативный саундтрек.