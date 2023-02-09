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49 минут назад

Релиз DLC-кроссовера Dead Cells с Castlevania состоится 6 марта

Игромания.руиещё 1

Авторы хардкорного двухмерного рогалика Dead Cells назвали дату выхода DLC-кроссовера с серией Castlevania — 6 марта на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Предзаказы уже стартовали на Switch и в Epic Games Store.

Релиз DLC-кроссовера Dead Cells с Castlevania состоится 6 марта
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Dead Cells: Return to Castlevania игроки попытаются убить самого Дракулу, заручившись поддержкой Алукарда и Рихтера, главных героев некоторых частей Castlevania. Свежий трейлер демонстрирует различных врагов, с которыми придётся столкнуться героям: здесь есть и оборотни, и кровососы, и жуткие скелеты и более серьёзные противники. К счастью, в арсенале Алукарда и Рихтера припрятано несколько новых «игрушек» и способностей, которые помогут быстро расправиться с любой угрозой.

В состав дополнения входят: два новых биома, новое вооружение и враги, а также новые костюмы и альтернативный саундтрек.

Кроме того, разработчики напомнили о грядущем запуске Kickstarter-кампании настолки по Dead Cells этой весной. Игроков ждёт совместная игра в жанре rogue-lite, в которой придётся исследовать постоянно меняющийся остров Dead Cells. Проектом занимаются издатель Scorpion Masque и ветераны настольных игр из Kaedama (7 Wonders, Draftosaurus, Cyclades, The Loop).

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