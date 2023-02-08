Самый популярный стример с Twitch озадачил фанатов Гарри Поттера

Канадский стример Феликс «xQc» Лянжель, который был признан самым популярным стримером на Twitch в 2022 году, во время распределения по факультетам в игре Hogwarts Legacy выбрал Слизерин, который считается факультетом злодеев у фанатом Гарри Поттера. Ролик с фрагментом стрима опубликован на YouTube.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я был хотел ходить на занятия в Хогвартсе и я амбициозен. В какой факультет меня распределят?» — отметил стример.

В игре, как и в книгах Джоан Роулинг, персонажа распределяет в тот или иной факультет специальная шляпа.

Именно шляпа и предложила блондину Лянжелю пойти в Слизерин.

«Чат, я на самом деле готов принять вариант со Слизерином. Я думаю это хороший выбор, к тому же мне нравится зеленый цвет», — сообщил xQc и подтвердил свой выбор.

Пользователи в чате удивились решению блогера. Некоторые фанаты Гарри Поттера посчитали, что Лянжелю стоило попробовать попасть в Гриффиндор. Однако другие зрители были уверены, что из-за цвета волос Лянжеля ему определенно подходит Слизерин.

В комментариях многие начали сравнивать канадца xQc с Драко Малфоем, одним из главных антагонистов в книгах Роулинг, который тоже учился в Слизерине и был блондином.