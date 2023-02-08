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1 час назад

Стример xQc выбрал Слизерин в Hogwarts Legacy и прослыл "канадским Малфоем"

Газета.Ru

Канадский стример Феликс «xQc» Лянжель, который был признан самым популярным стримером на Twitch в 2022 году, во время распределения по факультетам в игре Hogwarts Legacy выбрал Слизерин, который считается факультетом злодеев у фанатом Гарри Поттера. Ролик с фрагментом стрима опубликован на YouTube.

Самый популярный стример с Twitch озадачил фанатов Гарри Поттера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я был хотел ходить на занятия в Хогвартсе и я амбициозен. В какой факультет меня распределят?» — отметил стример.

В игре, как и в книгах Джоан Роулинг, персонажа распределяет в тот или иной факультет специальная шляпа.

Именно шляпа и предложила блондину Лянжелю пойти в Слизерин.

«Чат, я на самом деле готов принять вариант со Слизерином. Я думаю это хороший выбор, к тому же мне нравится зеленый цвет», — сообщил xQc и подтвердил свой выбор.

Пользователи в чате удивились решению блогера. Некоторые фанаты Гарри Поттера посчитали, что Лянжелю стоило попробовать попасть в Гриффиндор. Однако другие зрители были уверены, что из-за цвета волос Лянжеля ему определенно подходит Слизерин.

В комментариях многие начали сравнивать канадца xQc с Драко Малфоем, одним из главных антагонистов в книгах Роулинг, который тоже учился в Слизерине и был блондином.

«xQc буквально похож на Малфоя, конечно, он в Слизерине», — написал один из пользователей.

Игры,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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