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9 минут назад

Бывшие ветераны Ubisoft создают для владельца PUBG аналог «Ведьмака»

Чемпионат.com

Корейская Krafton, которая недавно издала The Callisto Protocol, открыла в Монреале новую игровую студию. В команду вошли бывшие сотрудники Ubisoft, её возглавил бывший геймдиректор шутера Far Cry 5 Патрик Мити. Под его руководство попали разработчики серий Far Cry, Assassin's Creed и Prince of Persia — Бенуа Фраппье, Мартин Паради и Фредерик Дюрок.

Бывшие ветераны Ubisoft создают для владельца PUBG аналог «Ведьмака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Команда уже работает над своим первым проектом — AAA-игрой, сюжет которой основан на культовом корейском романе «Птица, которая пьёт слёзы» писателя Ли Ёндо. В будущем Krafton собирается превратить роман в мультимедийную франшизу, в которую войдут не только игры, но и кино, и комиксы.

В штат Krafton Montreal сейчас входят 12 человек. Но в течение следующих трёх лет его собираются расширить до 150 сотрудников. Дата выхода первой игры студии пока неизвестна.

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