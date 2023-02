Бывшие ветераны Ubisoft создают для владельца PUBG аналог «Ведьмака»

Корейская Krafton, которая недавно издала The Callisto Protocol, открыла в Монреале новую игровую студию. В команду вошли бывшие сотрудники Ubisoft, её возглавил бывший геймдиректор шутера Far Cry 5 Патрик Мити. Под его руководство попали разработчики серий Far Cry, Assassin's Creed и Prince of Persia — Бенуа Фраппье, Мартин Паради и Фредерик Дюрок.