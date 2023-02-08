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1 час назад

Нуарная стратегия Rough Justice: ’84 выйдет на PC уже в марте

Игромания.руиещё 1

Издательство Daedalic Entertainment совместно со студией Gamma Minus объявили о скором выходе Rough Justice: ’84 — нуарной стратегии, пропитанной духом восьмидесятых годов в США. Игрокам предстоит взять на себя роль владельца частного охранного агентства и попытаться навести порядок в мегаполисе Сенека-Сити.

Нуарная стратегия Rough Justice: ’84 выйдет на ПК в марте
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Механики Rough Justice: ’84 вдохновлены настольными играми. Необходимо грамотно пользоваться ресурсами, выполнять задания и решать головоломки. В команде у игрока будут люди разных профессий, которых надо назначить на правильные миссии, исходя из характеристик и умений. Коллектор не сможет устроить удачную слежку, как и агент упустит цель, предназначенную для охотника за головами.

Успешно завершая дела, агентство будет повышать свою репутацию, но вместе с этим и наживать новых врагов: могущественная тайная организация не захочет, чтобы кто-то раскрыл её пугающую историю.

Среди других особенностей проекта разработчики выделяют: Ностальгические отсылки к массовой культуре; Вдохновлённый восьмидесятыми саундтрек от голливудского композитора Рауфа Джеффеля; Оформление интерфейса и иллюстрации в ретро-стиле; Увлекательные задания с головоломками, игральными костями и «улыбками Фортуны»; Большое количество сюжетных развилок, в которых можно потерять имущество и допустить гибель людей.

Выход Rough Justice: ’84 состоится 13 марта на PC в Steam и Epic Games Store. Премьера на консолях и физических носителях запланирована на конец 2023 года.

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