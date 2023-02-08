Нуарная стратегия Rough Justice: ’84 выйдет на ПК в марте

Издательство Daedalic Entertainment совместно со студией Gamma Minus объявили о скором выходе Rough Justice: ’84 — нуарной стратегии, пропитанной духом восьмидесятых годов в США. Игрокам предстоит взять на себя роль владельца частного охранного агентства и попытаться навести порядок в мегаполисе Сенека-Сити.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Механики Rough Justice: ’84 вдохновлены настольными играми. Необходимо грамотно пользоваться ресурсами, выполнять задания и решать головоломки. В команде у игрока будут люди разных профессий, которых надо назначить на правильные миссии, исходя из характеристик и умений. Коллектор не сможет устроить удачную слежку, как и агент упустит цель, предназначенную для охотника за головами.

Успешно завершая дела, агентство будет повышать свою репутацию, но вместе с этим и наживать новых врагов: могущественная тайная организация не захочет, чтобы кто-то раскрыл её пугающую историю.

Среди других особенностей проекта разработчики выделяют: Ностальгические отсылки к массовой культуре; Вдохновлённый восьмидесятыми саундтрек от голливудского композитора Рауфа Джеффеля; Оформление интерфейса и иллюстрации в ретро-стиле; Увлекательные задания с головоломками, игральными костями и «улыбками Фортуны»; Большое количество сюжетных развилок, в которых можно потерять имущество и допустить гибель людей.