Российская студия Radiance Star делает тактическую ролевую игру Tong

Игроку придётся возглавить группу из пяти персонажей. В отряд войдут Защитник, Воин ближнего боя, Воин дальнего боя, Боевой маг и Целитель. Как отмечают разработчики, игроков ждёт глубокая сюжетная линия, сражения с другими геймерами на арене и совместное прохождение полных опасностей подземелий. По сюжету богиня-прародительница Арканда создала этот мир из черной ледяной пустоты. Но ее дети не смогли сохранить эту хрупкую гармонию.

«Однажды они услышали страшный низкий, леденящий душу гул – Тонг, разнесшийся по всем уголкам мира, расколовший единую Арканду и положивший начало жестокому и кровавому времени. Дети богини стали вынуждены бороться за жизнь. Выжившие герои прошлого собрали Совет Соратников, чтобы попытаться спасти своих братьев и сестер и объединить 15 континентов, ведь только так у умирающего мира может быть надежда»

Игра будет строиться следующим образом: направление хода движения и дальность определяет кубик, однако последнее решение за пользователем. Разработчики также добавят разделённую систему боя для персонажа игрока и для его отряда. Система совместного боя в подземелье создана на основе D&D.Фишкой игры станет элемент неожиданности. Авторы приводят такой пример: можно поставить Защитника на передовую, но перед ним возникнет болото — тогда персонаж застрянет на месте и будет практически бесполезен. Сейчас над игрой работает восемь человек. Команда находится в поисках инвестора, чтобы ускорить работу.