Состоялись финальные игры Speedrun в Казани

В Казани проходят финалы «Игр Будущего» по Speedrun. За бронзу соревновались Tesla Squad и speedXATA.
«На соперника я не смотрел, гнал на полной скорости вперед. Да, в начале игры я собирал достаточно жизней. Потому, что знал, я буду много умирать. Стратегия у меня такая. Супер-рисковая», — сказал Наиль st4nzzz Бопежанов.
В состязании по Quake встретились Евгений xSoapBubble Мартынов и Вальдемар valdemarka Школа. Стратегия xSoapBubble оказалась результативнее.
Антон dakkaduck Беляков и Дмитрий Filonot Новичков показали возможности движка Re Engine. Fil прошел эту игру меньше, чем за час. В итоге бронзу, призовые и радость победы из Казани увозят киберспортсмены Tesla Squad team.
«Я — большой фанат Resident Evil, много смотрел стрим трансляции. В один момент захотел сам попробовать. То, что я сегодня показал, это был четкий математический расчет», — поделился Дмитрий Filonot Новичков.
Борьба за золото и суперкубок Speedrun турнира «Фиджитал Игры» 3 была между Данилой AniMeliodas и Евгением TGR Куренковым.
Павел Mekarazium Гончаренко и двигался быстрее, чем Илья GrustnikTV Ильинский, который показал здесь свой личный рекорд.
«Подготовка к соревнованиям проходила очень напряженно. За месяц я должен был выбрать максимально подходящую стратегию на результат. Так у меня обозначился свой стиль. Я смог показать personal best, для меня это лучший результат», — пояснил тонкости стрэф стратегии Илья GrustnikTV Ильинский.
В третьем раунде финальных игр капитаны команд спринтовали в лаборатории Umbrella. Алексей DogMeats Шабалин показал близкий к мировому рекорду результат и принес победу Cheaters.
«Для меня этот турнир — невероятный спидран культуры в России. Мне все очень понравилось. Стресс был, но спидранеры с опытом постоянно с этим сталкиваются. Я выступаю на таких соревнованиях не первый раз и научился работать со стрессом. Хотя этому мы обучаемся по ходу всей карьеры», — сказал Алексей DogMeats Шабалин.