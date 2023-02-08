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1 час назад

Состоялись финальные игры Speedrun в Казани

Lenta.ru

В Казани проходят финалы «Игр Будущего» по Speedrun. За бронзу соревновались Tesla Squad и speedXATA.

Состоялись финальные игры Speedrun в Казани
Фото: Пресс-служба "Игр будущего"Пресс-служба "Игр будущего"

«На соперника я не смотрел, гнал на полной скорости вперед. Да, в начале игры я собирал достаточно жизней. Потому, что знал, я буду много умирать. Стратегия у меня такая. Супер-рисковая», — сказал Наиль st4nzzz Бопежанов.

В состязании по Quake встретились Евгений xSoapBubble Мартынов и Вальдемар valdemarka Школа. Стратегия xSoapBubble оказалась результативнее.

Антон dakkaduck Беляков и Дмитрий Filonot Новичков показали возможности движка Re Engine. Fil прошел эту игру меньше, чем за час. В итоге бронзу, призовые и радость победы из Казани увозят киберспортсмены Tesla Squad team.

«Я — большой фанат Resident Evil, много смотрел стрим трансляции. В один момент захотел сам попробовать. То, что я сегодня показал, это был четкий математический расчет», — поделился Дмитрий Filonot Новичков.

Борьба за золото и суперкубок Speedrun турнира «Фиджитал Игры» 3 была между Данилой AniMeliodas и Евгением TGR Куренковым.

Павел Mekarazium Гончаренко и двигался быстрее, чем Илья GrustnikTV Ильинский, который показал здесь свой личный рекорд.

«Подготовка к соревнованиям проходила очень напряженно. За месяц я должен был выбрать максимально подходящую стратегию на результат. Так у меня обозначился свой стиль. Я смог показать personal best, для меня это лучший результат», — пояснил тонкости стрэф стратегии Илья GrustnikTV Ильинский.

В третьем раунде финальных игр капитаны команд спринтовали в лаборатории Umbrella. Алексей DogMeats Шабалин показал близкий к мировому рекорду результат и принес победу Cheaters.

«Для меня этот турнир — невероятный спидран культуры в России. Мне все очень понравилось. Стресс был, но спидранеры с опытом постоянно с этим сталкиваются. Я выступаю на таких соревнованиях не первый раз и научился работать со стрессом. Хотя этому мы обучаемся по ходу всей карьеры», — сказал Алексей DogMeats Шабалин.

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