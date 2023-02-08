Состоялись финальные игры Speedrun в Казани

«Для меня этот турнир — невероятный спидран культуры в России. Мне все очень понравилось. Стресс был, но спидранеры с опытом постоянно с этим сталкиваются. Я выступаю на таких соревнованиях не первый раз и научился работать со стрессом. Хотя этому мы обучаемся по ходу всей карьеры», — сказал Алексей DogMeats Шабалин.