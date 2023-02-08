На новой презентации Nacon покажут «Робокопа» и «Голлума»

Французское издательство Nacon объявило о проведении ещё одной презентации, где расскажут о грядущих новинках.
Мероприятие Nacon Connect пройдёт 9 марта, а старт намечен на 21:00 МСК. Зрителям покажут новые кадры готовящихся проектов, среди которых будут RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood и Ravenswatch.
«Гоночная» категория будет представлена лишь одной игрой в лице TT3: Ride on the Edge. Кроме того, раскроют детали о симуляторах и спортивных проектах. Заодно в анонсе напомнили, что на текущий 2023 год у компании запланировано более 25 релизов.
Вероятно, что на презентации огласят и точную дату выхода «Голлума», который появится на полках до сентября.