На новой презентации Nacon покажут «Робокопа» и «Голлума»

Мероприятие Nacon Connect пройдёт 9 марта, а старт намечен на 21:00 МСК. Зрителям покажут новые кадры готовящихся проектов, среди которых будут RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood и Ravenswatch.