В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Авторы Star Wars Jedi: Survivor показали восемь видов врагов

Чемпионат.comиещё 1

Авторы Star Wars Jedi: Survivor любезно предоставили изданию IGN некоторые материалы по игре. Разработчики показали некоторые виды противников и подробнее о них рассказали.

Авторы Star Wars Jedi: Survivor показали восемь видов врагов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На своём пути главный герой Кэл встретит дроидов. На концепт-артах ниже можно увидеть семь типов дроидов. Игрокам предстоит столкнуться с дройдеками, использующими щит, а также с обычными и усиленными дроидами разных видов.

EA
EA
EA

Также в Star Wars Jedi: Survivor появится новый вид штурмовика — он будет носить щит. Победить его простыми ударами не получится, поэтому придётся импровизировать. На это разработчики и делают акцент.

EA

Важно отметить, что самих видов врагов в игре будет куда больше. Другими деталями проекта IGN продолжит делиться в течение всего месяца.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители