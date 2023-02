Разработчики фантастического приключения Deliver Us Mars объявили, что теперь игра оптимизирована для портативного устройства Steam Deck.

«Deliver Us Mars официально совместима со Steam Deck! Теперь вы можете приступить к своей исследовательской миссии, где бы вы ни находились!»

Deliver Us Mars вышла 2 февраля на PC, консолях PlayStation и Xbox. Главной героине необходимо узнать тайны прошлого своего отца и исследовать Марс. До этого разработчики выпустили Deliver Us the Moon.