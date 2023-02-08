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22 минуты назад

Cities: Skylines – Remastered выйдет на PS5 и Xbox Series уже 15 февраля

Игромания.ру

Авторы Cities: Skylines – Remastered объявили, что новая версия градостроительного симулятора выйдет на PS5 и Xbox Series уже 15 февраля.

Cities: Skylines Remastered выйдет на PS5 и Xbox Series 15 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Владельцы игры на PS4 и Xbox One получат обновление бесплатно, это же касается дополнений до расширения Airports. Издания остальных DLC при этом обновят в ближайшие месяцы.

В новой версии проекта игроков ждёт улучшенная графика и оптимизация, дополнительные карты для создания больших городов и возможность свободно размещать строения. В общей сложности теперь будет 25 дополнительных клеток карты для строительства (на 16 больше, чем в прошлой версии).

Кроме того, был улучшен пользовательский интерфейс, добавлена новая панель управления окружающей средой, включён редактор карт и так далее. Цена ремастера для новых игроков составит 40 долларов. Недавно, кстати, стало известно о повышении стоимость игр Paradox в России.

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