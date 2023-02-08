Cities: Skylines Remastered выйдет на PS5 и Xbox Series 15 февраля

Авторы Cities: Skylines – Remastered объявили, что новая версия градостроительного симулятора выйдет на PS5 и Xbox Series уже 15 февраля.
Владельцы игры на PS4 и Xbox One получат обновление бесплатно, это же касается дополнений до расширения Airports. Издания остальных DLC при этом обновят в ближайшие месяцы.
В новой версии проекта игроков ждёт улучшенная графика и оптимизация, дополнительные карты для создания больших городов и возможность свободно размещать строения. В общей сложности теперь будет 25 дополнительных клеток карты для строительства (на 16 больше, чем в прошлой версии).
Кроме того, был улучшен пользовательский интерфейс, добавлена новая панель управления окружающей средой, включён редактор карт и так далее. Цена ремастера для новых игроков составит 40 долларов. Недавно, кстати, стало известно о повышении стоимость игр Paradox в России.