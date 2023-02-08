В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
24 минуты назад

Nintendo поднимет зарплату своим разработчикам в Японии

Игромания.ру

Nintendo объявила о планах поднять зарплату своим сотрудникам в Японии на 10% — реализовать этот ход не помешает и текущее падение продаж Switch на 20%.

Nintendo поднимет зарплату разработчикам
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Затронет ли повышение зарплат авторов вне страны — непонятно, хотя некоторые контрактные сотрудники из США отмечают недавний рост заработков. К примеру, ставка одного из тестеров, который отслеживал баги в крупных релизах, в 2023 году превысила 20 долларов в час — ранее она составляла 16 долларов в час.

Решение Nintendo удивительно и тем, что многие другие компании из индустрии недавно сократили работников из-за финансовых проблем и падения выручки — это коснулось Microsoft, Ubisoft, Riot Games и так далее.

А уже в ночь на 9 февраля пройдёт презентация Nintendo Direct, где расскажут об играх первой половины 2023 года. Её старт намечен на 01:00 МСК.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители