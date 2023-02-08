Nintendo поднимет зарплату разработчикам

Nintendo объявила о планах поднять зарплату своим сотрудникам в Японии на 10% — реализовать этот ход не помешает и текущее падение продаж Switch на 20%.

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Затронет ли повышение зарплат авторов вне страны — непонятно, хотя некоторые контрактные сотрудники из США отмечают недавний рост заработков. К примеру, ставка одного из тестеров, который отслеживал баги в крупных релизах, в 2023 году превысила 20 долларов в час — ранее она составляла 16 долларов в час.

Решение Nintendo удивительно и тем, что многие другие компании из индустрии недавно сократили работников из-за финансовых проблем и падения выручки — это коснулось Microsoft, Ubisoft, Riot Games и так далее.