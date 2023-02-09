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45 минут назад

Авторы Amnesia: The Bunker раскрыли системные требования хоррора

Игромания.руиещё 2

На странице хоррора Amnesia: The Bunker в Steam появились системные требования проекта — невероятно мощный PC для запуска не требуют.

Авторы Amnesia: The Bunker раскрыли системные требования хоррора
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Минимальные

  • Процессор — Core i3 или AMD FX 2.4 ГГц.;
  • Видеокарта — Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630;
  • Оперативная память — 4 ГБ;
  • Место на диске — 35 ГБ.

Рекомендуемые

  • Процессор — Core i5 или Ryzen 5;
  • Видеокарта — Nvidia GTX 680 / AMD Radeon RX 580 / Intel Xe-HPG;
  • Оперативная память — 8 ГБ;
  • Место на диске — 35 ГБ.

Кроме того, игрокам потребуется 64-битная Windows 7, 8 или 10 версии. Релиз игры состоится 16 мая на консолях и PC, а пользователи будут изучать зловещий заброшенный бункер. При этом воспользоваться помощью интернета для поиска ответов на загадки не получится.

А ранее стало известно, что сама студия Frictional Games занята ещё одним новым проектом, который будет напоминать SOMA.

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