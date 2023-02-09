Авторы Amnesia: The Bunker раскрыли системные требования хоррора

На странице хоррора Amnesia: The Bunker в Steam появились системные требования проекта — невероятно мощный PC для запуска не требуют.

Кроме того, игрокам потребуется 64-битная Windows 7, 8 или 10 версии. Релиз игры состоится 16 мая на консолях и PC, а пользователи будут изучать зловещий заброшенный бункер. При этом воспользоваться помощью интернета для поиска ответов на загадки не получится.