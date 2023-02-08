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51 минуту назад

Компьютеры Apple с фирменными чипами могут стать игровыми

Газета.Ru

Вице-президент Apple по архитектуре платформ Тим Миллет дал интервью порталу TechCrunch, в котором рассказал о будущем компании и ее видении фирменных чипов в качестве игровых решений.

Компьютеры Apple с фирменными чипами могут стать игровыми
Фото: AppleApple

Миллет признался, что Apple рассматривает компьютеры Mac в качестве игровой платформы в будущем. При этом работа над игровой производительностью компьютеров компании велась с первых дней перехода Apple на собственные чипы.

Он также рассказал, что сейчас Apple работает над увеличением производительности графических процессоров. Apple хочет, чтобы вся линейка Mac имела мощные графические чипы — от бюджетного MacBook Air до Mac Studio.

Миллет считает, что разработчики видеоигр еще просто не успели адаптироваться к чипам компании, так как они «никогда не видели 96 ГБ видеопамяти», что есть в чипе M2 Max.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Resident Evil Village стала доступна для пользователей компьютеров Apple.

Игры,Apple,
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