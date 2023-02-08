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35 минут назад

Take-Two не будет судиться с авторами фанатских версий GTA III и Vice City

Игромания.ру

Take-Two, издатель культовой Grand Theft Auto, решился на досудебное урегулирование спора с авторами фанатских версий GTA 3 и Vice City, которые были созданы с помощью реверс-инжиниринга.

Take-Two не будет судиться с авторами фанатских версий GTA III и Vice City
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что соответствующее заявление было подано юристами, представляющими обе стороны. Условия урегулирования, скорее всего, раскрываться не будут.

Напомним, что о намерении Take-Two судиться с разработчиками-энтузиастами стало известно осенью 2021 года. Компания увидела в проектах нарушение интеллектуальной собственности и захотела взыскать компенсацию в 300 тыс долларов. Кроме того, обе фанатские версии GTA 3 и Vice City во второй раз были удалены с GitHub.

Сами энтузиасты не согласились с обвинениями, заявив, что их творения имитируют работу оригинального кода, а не копируют его.

Многие фанаты в свою очередь высказали уверенность в том, что причиной такого отношения Take-Two к труду фанатов стала запланированная обновленная трилогия GTA, которая в итоге вышла осенью 2021 года.

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