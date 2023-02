Новая The Legend of Zelda будет стоить дороже обычного

Пользователь под ником Wario64 обратил внимание, что у The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom появилась цена на официальном сайте Nintendo. Предварительный заказ тайтла открылся, но сейчас сделать его уже нельзя. Судя по всему, это получилось случайно.

Цена Tears of the Kingdom — $ 70, тогда как раньше свои релизы компания продавала за $ 60. Судя по всему, Nintendo, как и другие компании, поднимет цены на свои проекты. Первым из них станет Tears of the Kingdom.

Большая презентация Nintendo пройдёт сегодня ночью. Судя по всему, именно на ней компания откроет предварительные заказы экшена и раскроет его цену.