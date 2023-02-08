Hogwarts Legacy установила рекорд по просмотрам на Twitch

Новая игра от студии Avalanche Studios о вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy установила новый рекорд по зрителям среди одиночных игр на платформе Twitch.
Количество зрителей экшена превысило 1,195 миллиона. Прошлым рекордсменом был шутер Cyberpunk 2077.
Пользователи PlayStation 5, Xbox Series X|S и персональных компьютеров смогут опробовать новинку уже 10 февраля. Оформившие предзаказ Deluxe Edition получили доступ к игре ещё ранее — 7 февраля.
Hogwarts Legacy позволит игрокам оказаться в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и стать одним из её студентов, изучить замок, научиться магии, найти друзей и разгадать загадки магического мира.