Hogwarts Legacy установила рекорд по просмотрам на Twitch

Новая игра от студии Avalanche Studios о вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy установила новый рекорд по зрителям среди одиночных игр на платформе Twitch.

Фото: Betassist Betassist

Количество зрителей экшена превысило 1,195 миллиона. Прошлым рекордсменом был шутер Cyberpunk 2077.

Пользователи PlayStation 5, Xbox Series X|S и персональных компьютеров смогут опробовать новинку уже 10 февраля. Оформившие предзаказ Deluxe Edition получили доступ к игре ещё ранее — 7 февраля.