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1 час назад

Hogwarts Legacy установила рекорд по просмотрам на Twitch

Betassist

Новая игра от студии Avalanche Studios о вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy установила новый рекорд по зрителям среди одиночных игр на платформе Twitch.

Hogwarts Legacy установила рекорд по просмотрам на Twitch
Фото: BetassistBetassist

Количество зрителей экшена превысило 1,195 миллиона. Прошлым рекордсменом был шутер Cyberpunk 2077.

Пользователи PlayStation 5, Xbox Series X|S и персональных компьютеров смогут опробовать новинку уже 10 февраля. Оформившие предзаказ Deluxe Edition получили доступ к игре ещё ранее — 7 февраля.

Hogwarts Legacy позволит игрокам оказаться в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и стать одним из её студентов, изучить замок, научиться магии, найти друзей и разгадать загадки магического мира.

Игры,Гарри Поттер,
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