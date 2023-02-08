Vampire Survivors получит новое контентное обновление 9 февраля

Совсем скоро инди-хит Vampire Survivors получит бесплатное контентное обновление под названием Chaos Update. Оно выходит 9 февраля на Xbox One, Xbox Series, PC и мобильных устройствах.
Chaos Update включает в себя новую карту Bat Country, три достижения, а также две реликвии для получения PowerUp и «кое-чего особенного».
Поклонники Vampire Survivors отметили в комментариях, что многие элементы грядущего обновления напомнили им о серии Sonic the Hedgehog.
Релиз Chaos Update произойдёт почти через два месяца после декабрьского релиза дополнения Legacy of the Moonspell, которое добавляло в игру карту, персонажей и оружие.