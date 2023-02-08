Vampire Survivors получит новое контентное обновление 9 февраля

Совсем скоро инди-хит Vampire Survivors получит бесплатное контентное обновление под названием Chaos Update. Оно выходит 9 февраля на Xbox One, Xbox Series, PC и мобильных устройствах.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Chaos Update включает в себя новую карту Bat Country, три достижения, а также две реликвии для получения PowerUp и «кое-чего особенного».

Поклонники Vampire Survivors отметили в комментариях, что многие элементы грядущего обновления напомнили им о серии Sonic the Hedgehog.