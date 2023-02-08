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1 час назад

Vampire Survivors получит новое контентное обновление 9 февраля

Игромания.ру

Совсем скоро инди-хит Vampire Survivors получит бесплатное контентное обновление под названием Chaos Update. Оно выходит 9 февраля на Xbox One, Xbox Series, PC и мобильных устройствах.

Vampire Survivors получит новое контентное обновление 9 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Chaos Update включает в себя новую карту Bat Country, три достижения, а также две реликвии для получения PowerUp и «кое-чего особенного».

Поклонники Vampire Survivors отметили в комментариях, что многие элементы грядущего обновления напомнили им о серии Sonic the Hedgehog.

Релиз Chaos Update произойдёт почти через два месяца после декабрьского релиза дополнения Legacy of the Moonspell, которое добавляло в игру карту, персонажей и оружие.

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