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1 час назад

Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на Twitch

Газета.Ru

Вышедшая 7 февраля игра Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просматривающих стримы пользователей на площадке Twitch. Об этом сообщает портал DTF.

Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на Twitch
Фото: Газета.ruГазета.ru

Максимальное количество одновременных зрителей Hogwarts Legacy составило более 1,143 млн. Ранее рекорд по максимальному количеству зрителей среди одиночных игр удерживал Cyberpunk 2077 с максимальным количеством одновременных пользователей в 1,140 млн. Среди самых просматриваемых игр также значатся Elden Ring, Resident Evil Village и Dying Light 2.

Отмечается, что рекорд был достигнут не только популярностью новой игры, но и акцией Twitch Drops, позволяющей зрителям получить внутриигровые подарки за просмотр стримов. Чтобы заработать награды, зрители должны были связать свои аккаунты Twitch и WB Games, после чего посмотреть одну из партнерских трансляций в течение 30 минут.

Среди самых просматриваемых категорий стримов на Twitch остаются Special Events с рекордом в 3,33 млн, многопользовательская игра League of Legends с 3,11 млн зрителей и раздел Just Chatting, который одновременно смотрели 2,87 млн пользователей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что популярная хакерша EMPRESS пообещала взломать Hogwarts Legacy за 10 дней.

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