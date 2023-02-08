В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Hogwarts Legacy запустили в режиме «картошки»

Чемпионат.com

Геймеры уже давно любят показывать, как выглядят современные игры на самых низких настройках графики. Игроки включают в проектах так называемый режим «картошки». Эта участь не обошла и Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy запустили в режиме «картошки»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автор ролика сначала показал игру на самых низких настройках в разрешении 1080p. В видео можно увидеть огромное количество графических артефактов и обратить внимание на качество самих текстур — они стали будто пластилиновыми. Ни о каких деталях в режиме «картошки» речи и быть не может.

Затем автор показал игру в разрешении 900p и ситуация стала ещё хуже. Порой лица персонажей напоминают каких-то чудовищ.

Видео доступно на YouTube-канале Christo Gevedjov. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

Hogwarts Legacy уже доступна всем обладателям расширенного издания на ПК, PS5 и Xbox Series. Глобальный релиз на этих платформах состоится 10 февраля.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители