Создатели Dead Island 2 представили нового персонажа игры

Создатели Dead Island 2 представили ещё одного протагониста игры — каскадёра, механика и любительницу мотоциклов Карлу.
Героиня обладает общительным нравом и отличной физической формой, а также прекрасно знает законы улиц, поэтому ей многое по плечу.
Её навыки включают в себя:
Напомним также остальных протагонистов игры: антигерой с талантом рок-звезды Джейкоб, чемпион по бегу и паралимпийка Эми, панк-рокерша Дани и работник секс-индустрии Райан. Всего героев должно быть шесть.
Dead Island 2 выходит 28 апреля на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. Ранее игра обзавелась новыми подробностями о навыках персонажей и уровне насилия, а также о расчленении зомби с помощью системы FLESH.Карты Карлы