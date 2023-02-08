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31 минуту назад

Ещё одним протагонистом Dead Island 2 стала каскадёр и механик Карла

Игромания.ру

Создатели Dead Island 2 представили ещё одного протагониста игры — каскадёра, механика и любительницу мотоциклов Карлу.

Создатели Dead Island 2 представили нового персонажа игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Героиня обладает общительным нравом и отличной физической формой, а также прекрасно знает законы улиц, поэтому ей многое по плечу.

Её навыки включают в себя:

  • Dig Deep — умеренное повышение выносливости во время критичного состояния здоровья;
  • Mosh Pit — незначительное увеличение наносимого урона во время нахождения рядом с несколькими зомби.

Напомним также остальных протагонистов игры: антигерой с талантом рок-звезды Джейкоб, чемпион по бегу и паралимпийка Эми, панк-рокерша Дани и работник секс-индустрии Райан. Всего героев должно быть шесть.

Dead Island 2 выходит 28 апреля на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. Ранее игра обзавелась новыми подробностями о навыках персонажей и уровне насилия, а также о расчленении зомби с помощью системы FLESH.Карты Карлы

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