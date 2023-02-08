Создатели Dead Island 2 представили нового персонажа игры

Создатели Dead Island 2 представили ещё одного протагониста игры — каскадёра, механика и любительницу мотоциклов Карлу.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Героиня обладает общительным нравом и отличной физической формой, а также прекрасно знает законы улиц, поэтому ей многое по плечу.

Её навыки включают в себя:

Dig Deep — умеренное повышение выносливости во время критичного состояния здоровья;

Mosh Pit — незначительное увеличение наносимого урона во время нахождения рядом с несколькими зомби.

Напомним также остальных протагонистов игры: антигерой с талантом рок-звезды Джейкоб, чемпион по бегу и паралимпийка Эми, панк-рокерша Дани и работник секс-индустрии Райан. Всего героев должно быть шесть.