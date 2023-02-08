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1 час назад

The Callisto Protocol получила хардкорный режим не для слабонервных

Игромания.руиещё 1

Striking Distance выпустила для The Callisto Protocol новое обновление с хардкорным режимом не для слабонервных, который буквально подтолкнёт игроков на грань их возможностей. Смельчаков на всех платформах уже ждёт следующее:

The Callisto Protocol получила хардкорный режим не для слабонервных
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • найти припасы, включая патроны, здоровье и кредиты, будет сложнее. К тому же не каждый биофаг при смерти роняет лут;
  • враги наносят больше урона;
  • заниженный урон от оглушающей дубинки;
  • мутация врагов происходит быстрее;
  • стоимость предметов контрабанды станет меньше;
  • после завершения стандартной кампании в хардкорном режиме откроется хардкорная «Новая игра+»;
  • новые достижения / трофеи.

Кроме того, все обладатели сезонного пропуска получают набор скинов The Outer Way. А ещё разработчики оптимизировали ИИ врагов во время окружения игрока и исправили проблему с получением достижения The Protocol is About Life — оно должно автоматически появиться у тех, кто прошёл игру, но остался без «награды». Дополнительные улучшения коснулись локализации и трассировки лучей.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Недавно в хоррор добавили обещанную «Новую игру+». Поддерживать The Callisto Protocol контентом разработчики собираются вплоть до лета текущего года.

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