EA впервые показала геймплей Star Wars Jedi: Survivor

Издание IGN опубликовало девять минут геймплея Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. Это первый полноценный показ игрового процесса будущего экшена, где можно взглянуть на графику, боевую систему и оценить различия с прошлой частью серии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В целом Survivor на первый взгляд выглядит как правильный сиквел: в игре явно прибавилось анимаций, а графика стала на порядок лучше. Кроме того, в новинке появятся полноценные стили светового меча, которые можно будет переключать в любой момент.