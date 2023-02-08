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48 минут назад

EA впервые показала геймплей Star Wars Jedi: Survivor. Ролик идёт 9 минут

Чемпионат.com

Издание IGN опубликовало девять минут геймплея Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. Это первый полноценный показ игрового процесса будущего экшена, где можно взглянуть на графику, боевую систему и оценить различия с прошлой частью серии.

EA впервые показала геймплей Star Wars Jedi: Survivor
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В целом Survivor на первый взгляд выглядит как правильный сиквел: в игре явно прибавилось анимаций, а графика стала на порядок лучше. Кроме того, в новинке появятся полноценные стили светового меча, которые можно будет переключать в любой момент.

Изначально Star Wars Jedi: Survivor должна была выйти 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series, однако чуть позже игру отложили до 28 апреля. В России игра официально не выйдет.

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