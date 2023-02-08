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48 минут назад

Вышел трейлер игры Hot Wheels: Rift Rally - гонки с технологией дополненной реальности

Российская Газетаиещё 1

На YouTube опубликован трейлер игры Hot Wheels: Rift Rally.

Вышел трейлер гоночной игры Hot Wheels: Rift Rally
Фото: Velan StudiosVelan Studios

Главная фишка проекта – задействование технологии дополненной (или смешанной) реальности. Суть заключается в том, что вместе с игрой приобретается настоящая физическая машинка с камерой на корпусе. После чего у себя дома нужно собрать из подручных средств трассу и управлять болидом, а изображение будет передаваться на телевизор или экран мобильного устройства. В самом ролике, собственно, наглядно показано, как это в конечном счете выглядит и играется.

Разработкой занимается Velan Studios, ранее она выпустила Mario Kart Live с аналогичной концепцией.

Релиз Hot Wheels: Rift Rally запланирован на 14 марта 2023 года на iOS, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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