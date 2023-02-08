Вышел трейлер гоночной игры Hot Wheels: Rift Rally

Главная фишка проекта – задействование технологии дополненной (или смешанной) реальности. Суть заключается в том, что вместе с игрой приобретается настоящая физическая машинка с камерой на корпусе. После чего у себя дома нужно собрать из подручных средств трассу и управлять болидом, а изображение будет передаваться на телевизор или экран мобильного устройства. В самом ролике, собственно, наглядно показано, как это в конечном счете выглядит и играется.