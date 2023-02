Перечислено количество игр для шлема виртуальной реальности PS VR2

В компании заявили, что большая часть тайтлов будет продаваться в цифровом виде, однако запланирован релиз физических копий игр на дисках. Также на сайте уточняется, что шлем виртуальной реальности будет доступен в двух комплектах — базовый, в который кроме гарнитуры будет входить контроллер PS VR2 Sense, и расширенный, в который войдет игра Horizon Call of the Mountain.

В конце января Sony назвала игры, которые будут доступны вместе с выходом шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. К ним относятся Before Your Eyes, Kayak VR: Mirage, Pavlov VR, Puzzling Places, Song in the Smoke: Rekindled, Synth Riders: Remastered Edition, Thumper, NFL Pro Era и другие тайтлы.