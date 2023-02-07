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19 минут назад

Перечислено количество игр для шлема виртуальной реальности PS VR2

Lenta.ruиещё 1

Компания Sony раскрыла подробности о новом VR-шлеме. Об этом сообщает издание Neowin.

Перечислено количество игр для шлема виртуальной реальности PS VR2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты портала обратили внимание на страницу FAQ на сайте PlayStation, на которой Sony перечислила некоторые подробности о гарнитуре PlayStation VR2. В компании уточнили, что в настоящий момент разработчики занимаются примерно 100 играми, которые будут доступны на устройстве в ближайшие месяцы. На старте продаж 22 февраля для PS VR2 можно будет скачать и установить около 30 игр.

В компании заявили, что большая часть тайтлов будет продаваться в цифровом виде, однако запланирован релиз физических копий игр на дисках. Также на сайте уточняется, что шлем виртуальной реальности будет доступен в двух комплектах — базовый, в который кроме гарнитуры будет входить контроллер PS VR2 Sense, и расширенный, в который войдет игра Horizon Call of the Mountain.

В материале говорится, что при первом подключении геймеру потребуется телевизор. Однако потом гарнитуру можно будет использовать без дополнительных устройств. Стоимость PlayStation VR2 составляет 549 долларов или около 39 тысяч рублей.

В конце января Sony назвала игры, которые будут доступны вместе с выходом шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. К ним относятся Before Your Eyes, Kayak VR: Mirage, Pavlov VR, Puzzling Places, Song in the Smoke: Rekindled, Synth Riders: Remastered Edition, Thumper, NFL Pro Era и другие тайтлы.

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