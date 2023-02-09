Новости из мира настольных игр: локализация Return to Dark Tower, Redwood и другие

Конец 2022 и начало 2023 года принесло много интересных новостей для поклонников настольных игр. Рассказываем о главных новостях, будущих премьерах и самых любопытных анонсах российских издателей.

Фото: BoardGameGeek BoardGameGeek

«Ночной парад сотни екаев»

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21 февраля издательство Board Zeppelin откроет предварительные заказы на «Ночной парад сотни екаев» — красочную стратегию о демонах из японского фольклора. Игрокам предстоит взять под контроль одну из четырех асимметричных фракций, чтобы побороться за пустующий трон короля демонов. Оригинальная игра получила неплохой рейтинг на BoardGameGeek: она привлекла внимание публики отличным дизайном компонентов и элегантными механиками.

BoardGameGeek

«Бухта торговцев»

«Фабрика Игр» собирает предзаказы на «Бухту торговцев» — локализацию настольной игры Merchants Cove, вышедшей в 2021 году. Это ассиметричная экономическая стратегия, где игроки возьмут на себя роли сказочных торговцев: от ныряльщика за сокровищами до грибника, частного детектива и кондитера. Каждый персонаж работает по собственным правилам и предлагает уникальные механики, которые помогут игрокам вырваться в лидеры.

BoardGameGeek

«Голоса в голове»

Издательство «Мир Хобби» объявило о начале предварительных заказов на «Голоса в голове» — локализацию нового проекта легендарного геймдизайнера Кори Конички. Это необычная стратегия со скрытыми ролями, где одному игроку предстоит стать прокурором, который пытается доказать вину главного героя, а остальные возьмут на себя роли разных черт его характера. Каждая способна из них повлиять на ход слушания, но преследует собственные скрытые цели — прокурор же побеждает, если он сможет посадить незадачливого преступника за решетку.

BoardGameGeek

Redwood

«Стиль Жизни» собирается издать на русском языке Redwood: недавний хит Kickstarter от автора «Кольт Экспресс», посвященный фотографам дикой природы. Чтобы запечатлеть самую красивую панораму, игрокам необходимо будет прокладывать маршрут по лесу, правильно рассчитывать движение и подбираться к животным с нужного угла. Причем поле зрения зависит от камеры — для этой механики игра использует накладки из прозрачного акрила. Данных о сроках пока нет, но «Стиль Жизни» сообщил, что кроме базовой игры предложит дополнение Into the Wild, расширяющее игровой процесс.

BoardGameGeek

«Сделка с Дьяволом»

GaGa Games издаст очередной проект Czech Games Edition — стратегию со скрытыми ролями «Сделка с Дьяволом». Игрокам, будучи правителями королевств, предстоит разрешать сложные вопросы и выменивать дефицитные ресурсы у соперников, однако каждый из правителей также имеет тайную личность. Кто-то из них может оказаться простым смертным, другой — культистом, а третий — самим Дьяволом, который совсем не против подарить вам процветание в обмен на душу.

BoardGameGeek

Project: ELITE

Два последних крупных анонса принадлежат Choo Choo Games. Прежде всего, издательство выпустит Project: ELITE — тактику в реальном времени от CMON, где игрокам в роли космических морпехов необходимо защищать планету от вторжения инопланетных монстров. На деле игра ощущается как аналог компьютерных стратегий в жанре tower defense: игрокам придется бросать горсти кубиков и предугадывать движения противников, чтобы не подпустить их слишком близко.

BoardGameGeek

«Возвращение в Темную Башню»

Помимо этого, издательство также объявило о локализации одного из главных хитов 2022 года — Return to Dark Tower. Это амбициозное кооперативное приключение, где команде из четырех игроков предстоит победить великое зло, таящееся в Темной башне: она, в качестве отдельной фигурки, возвышается прямо по центру поля. Return to Dark Tower вряд ли сможет поразить опытных поклонников настольных игр новизной, но игра получила блестящие отзывы от критиков как за механики, так и за великолепное оформление.