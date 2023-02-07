В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Создатели Dwarf Fortress сравнили свои ожидания с реальностью

Игромания.ру

Два месяца назад, 6 декабря 2022 года, вышла улучшенная и переработанная версия культовой стратегии Dwarf Fortress. И студия Kitfox Games, отвечающая за издание игры, подвела итоги этого периода.

Создатели Dwarf Fortress сравнили свои ожидания с реальностью
Фото: Игромания.руИгромания.ру

До выхода коммерческой версии Dwarf Fortress экономисты Kitfox Games спрогнозировали: если игра будет следовать обычным тенденциям издательства, то за первые два месяца будет продано около 160 тысяч копий. Это количество на самом деле было раскуплено за первые сутки. А за два месяца тираж Dwarf Fortress составил 606 342 копии, причём 5000 копий купили через Itch.io.Как мы уже знаем, братья Тарн и Зак Адамс получили более семи миллионов долларов за игру, которой посвятили двадцать лет работы. Издатели увидели главные причины успеха в давнем и надёжном сообществе, а также в том, что разработчики благодаря контакту с ним сумели развить сильные стороны и игры и смягчить слабости.

В настоящее время продолжается работа над долгожданным режимом приключений в Dwarf Fortress. А на днях разработчики рассказали, что принесёт игрокам режим арены.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители