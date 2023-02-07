Создатели Dwarf Fortress сравнили свои ожидания с реальностью

До выхода коммерческой версии Dwarf Fortress экономисты Kitfox Games спрогнозировали: если игра будет следовать обычным тенденциям издательства, то за первые два месяца будет продано около 160 тысяч копий. Это количество на самом деле было раскуплено за первые сутки. А за два месяца тираж Dwarf Fortress составил 606 342 копии, причём 5000 копий купили через Itch.io.Как мы уже знаем, братья Тарн и Зак Адамс получили более семи миллионов долларов за игру, которой посвятили двадцать лет работы. Издатели увидели главные причины успеха в давнем и надёжном сообществе, а также в том, что разработчики благодаря контакту с ним сумели развить сильные стороны и игры и смягчить слабости.